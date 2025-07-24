Эстония бьет тревогу: Россия стягивает системы РЭБ ближе к границам НАТО

По данным эстонских властей, российская армия доставила дополнительное оборудование для глушения радиосигналов в район Кингисеппа, города, расположенного примерно в 20 километрах от границы с Эстонией.

Агентство внутренней безопасности страны контактировало с российскими военными по поводу этой разработки.

В то же время Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Отмечается, что такое оборудование использовалось на поле боя в Украине для перехвата навигационных сигналов беспилотников. Однако радиоэлектронная борьба также вызывает серьезные помехи для Глобальной системы позиционирования, или GPS, которую используют коммерческие самолеты и корабли.