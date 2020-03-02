Еще одна страна подтвердила первый случай заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заразившимися оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь

В Индонезии врачи выявили первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Jakarta Post.

По словам президента Джоко Видодо, заразившимися оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь, которые контактировали с гражданкой Японии.

"Мы проверили (двух человек), и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что у них положительный результат на коронавирус", - рассказал Видодо.

Президент страны отметил, что власти подготовили более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медицинским оборудованием.

Напомним, коронавирусная эпидемия, вспыхнувшая в Китае, распространилась на более полусотни стран мира. К примеру, в Италии уже зарегистрировали более 1,7 тысяч больных.

В Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.