От коронавируса в мире умерли более 3 тысяч человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Китае зафиксировали 2912 летальных случая

В мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

Рубеж в три тысячи жертв был превышен после 42 новых смертей в Китае на протяжении воскресенья, в результате чего число погибших в Китае достигло 2912 человек.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению также сообщила о 202 новых случаях заражения в понедельник, 2 марта, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

Комиссия заявила, что 196 новых случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и все, кроме трех, произошли в столице провинции - городе Ухань. По состоянию на воскресенье 44 462 пациента выздоровели от этой болезни.

В целом число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек.

Напомним, коронавирусная эпидемия, вспыхнувшая в Китае, распространилась на более полусотни стран мира. К примеру, в Италии уже зарегистрировали более 1,7 тысяч больных.