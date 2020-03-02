Ще одна країна підтвердила перший випадок зараження коронавірусом

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Заразилися 64-річна жінка та її 31-річна дочка

В Індонезії лікарі виявили перші два випадки зараження новим типом коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє The Jakarta Post.

За словами президента Джоко Відодо, що заразилися 64-річна жінка та її 31-річна дочка, які контактували з громадянкою Японії.

"Ми перевірили (двох осіб), і сьогодні вранці я отримав від міністра охорони здоров'я звіт про те, що у них позитивний результат на коронавірус", - розповів Відодо.

Президент країни зазначив, що влада підготувала понад 100 лікарень з ізоляційними приміщеннями та необхідним медичним обладнанням.

Нагадаємо, коронавірусна епідемія, що спалахнула в Китаї, поширилася на понад півсотні країн світу. Наприклад, в Італії вже зареєстрували понад 1,7 тисяч хворих.

В Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні.