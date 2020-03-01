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В Италии подтверждено почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

Новости » Общество     01.03.2020 - 21:16
В Италии подтверждено почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Количество заболевших по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человека

В Италии число заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжает увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человека. Об сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Reuters.

Он сообщил, что лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Италия на данный момент является главным очагом коронавируса в Европе. Всего в мире за пределами материкового Китая к утру 1 марта было подтверждено 6,7 тыс. случаев COVID-19. Больше всего больных - 3150 - выявлено в Южной Корее, в Японии - 947 (из них 705 - пассажиры и члены экипажа лайнера Diamond Princess), 593 - в Иране.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

В Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

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