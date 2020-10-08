Еще одна страна отзывает посла в Беларуси

Болгария отозвал своего посла в Беларуси для консультаций. Такое решение является знаком солидарности с Польшей и Литвой.

Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, передает БГНЕС.

"Сегодня наш посол в Минске Георгий Васильев передал ноту Министерству иностранных дел Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций", - сообщила Захариева.

Она также призвала Беларусь немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных во время мирных акций протеста, а также к проведению новых свободных президентских выборов.

Напомним, 2 октября Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы, и призвала Варшаву и Вильнюс пойти на те же шаги. Также белорусские власти предложили сократить штат литовского и польского посольств.

В свою очередь, Литва отозвала посла в Беларуси для консультаций. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что заинтересован в максимальном сохранении дипломатических контактов с Минском.

Также в МИД Польши заявили, что выполнят требование Минска и сократят штат дипломатического представительства. В частности, до конца недели более 30 дипломатов покинут Минск. При этом Варшава не будет требовать от Беларуси ответных мер.

Из солидарности Литве и Польше своих послов для консультации отозвали Словакия и Чехия.