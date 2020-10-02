Беларусь отзывает послов в Литве и Польше для консультаций

Фото: Министерство иностранных дел Беларуси (facebook com belarusmfa)

Правительство Беларуси отозвало послов в Литве и Польше для консультаций. Также в белорусском МИД заявили о необходимости сокращения сотрудников посольств этих стран в Минске.

Об этом сообщает Tut.by.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз отметил, что послам Литвы и Польши рекомендуется также провести консультации со своим руководством.

"Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру", - заявил Глаз.

Он также подчеркнул, что это, а также сокращение количества сотрудников в посольствах является вынужденной мерой.

"Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - сказал Глаз.

В литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Ранее в Литве призвали к международному расследованию в отношении режима Лукашенко.

Напомним, сегодня ЕС ввел в действие санкции против Беларуси, в списке 40 имен.