Польша решила выполнить требование Минска о сокращении штата посольства

Фото: Министерство иностранных дел Беларуси (facebook com belarusmfa)

Министерство иностранных дел Польши выполнит требование Минска и сократит штат посольства. Более 30 польских дипломатов покинут Беларусь уже к 9 октября.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Более того, Варшава не намерена зеркально отвечать и требовать сокращения количества белорусских дипломатов в Польше.

Отметим, МИД Беларуси потребовал от Польши и Литвы сократить численность работников в дипломатических ведомствах и отозвать послов для консультаций.

Напомним, посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы. Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы.

Ранее сообщалось, что Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.

РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.