Ще одна країна відкликає посла в Білорусі

Болгарія відкликав свого посла в Білорусі для консультацій. Таке рішення є знаком солідарності з Польщею і Литвою.

Про це заявила міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва, передає БГНЕС.

"Сьогодні наш посол в Мінську Георгій Васильєв передав ноту Міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій", - повідомила Захарієва.

Вона також закликала Білорусь негайно звільнити всіх політичних ув'язнених і затриманих під час мирних акцій протесту, а також до проведення нових вільних президентських виборів.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала послів з Польщі та Литви, і закликала Варшаву і Вільнюс піти на ті ж кроки. Також білоруські власті запропонували скоротити штат литовського і польського посольств.

У свою чергу, Литва відкликала посла в Білорусі для консультацій. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що зацікавлений в максимальному збереженні дипломатичних контактів з Мінськом.

Також в МЗС Польщі заявили, що виконають вимогу Мінська і скоротять штат дипломатичного представництва. Зокрема, до кінця тижня понад 30 дипломатів покинуть Мінськ. При цьому Варшава не буде вимагати від Білорусі відповідних заходів.

З солідарності Литві і Польщі своїх послів для консультації відкликали Словаччина і Чехія.