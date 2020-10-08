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Чехия отзывает посла в Беларуси для консультаций

Прага, Четверг 08 октября 2020 15:14
Чехия отзывает посла в Беларуси для консультаций
Фото: флаг Чехии (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Чехия отзывает для консультаций посла в Белоруссии Томаша Перницкого. Он должен прибыть в Прагу через неделю.

Об этом сообщает чешское издание CT24.

Отмечается, что таким образом Чехия таким намерена выразить солидарность с Польшей и Литвой.

Напомним, 2 октября Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы, и призвала Варшаву и Вильнюс пойти на те же шаги. Также Минск предложил сократить штат литовского и польского посольств.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши выполнит требование Беларуси и сократит штат посольства. В частности, до конца недели более 30 дипломатов покинут Минск. При этом Варшава не будет требовать от белорусской стороны зеркальных мер.

Кроме того, Литва отозвала своего посла в Беларуси для консультаций. В то же время министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что заинтересован в максимальном сохранении дипломатических контактов.

Добавим, что Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси. Это будет сделано из солидарности с Литвой и Польшей.

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