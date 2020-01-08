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Еще одна международная авиакомпания приостанавливает полеты в Иран и Ирак

Новости » Общество     08.01.2020 - 19:18
Еще одна международная авиакомпания приостанавливает полеты в Иран и Ирак
Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Turkish Airlines приостанавливает полеты в Иран и Ирак

Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Иран и Ирак в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает DHA.

Турецкие авиалинии (THY) отменили все свои рейсы в Иран и Ирак сегодня. Продолжение полетов будет пересмотрено через 24 часа.

Напомним, после отмены рейсов в Иран после ракетного обстрела американской военной базы на территории Ирака немецкая авиакомпания Lufthansa в четверг, 9 января, возобновит полеты в Тегеран.

Также финская авиакомпания Finnair приостановила полеты над Ираком и Ираном.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.

Утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ. По данным украинского МИД, на борту самолета находились 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины - двое пассажиров и экипаж самолета.

МАУ обнародовала список членов экипажа рейса PS752, который разбился в Тегеране. Так, жертвами авиакатастрофы украинского самолета стали трое пилотов и 6 бортпроводников.

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