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Немецкая авиакомпания возобновит полеты в Иран

Новости » Транспорт     08.01.2020 - 16:05
Немецкая авиакомпания возобновит полеты в Иран
Иллюстративное фото (flickr.com)

Самолеты концерна продолжат облетать Иран и Ирак

После отмены рейсов в Иран после ракетного обстрела американской военной базы на территории Ирака немецкая авиакомпания Lufthansa в четверг, 9 января, возобновит полеты в Тегеран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt.

Как отмечают в авиакомпании, аэропорт Тегерана открыт, нет никаких ограничений безопасности для подъездного пути и зоны вокруг аэропорта. Также отмечается, что рейс дочерней авиакомпании Lufthansa Austrian Airlines вылетит поздно вечером.

Кроме того,в компании отметили, что самолеты концерна продолжат облетать Иран и Ирак.

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. По данным иранского телевидения, в результате ракетного обстрела американских объектов погибли 80 человек. В Вашингтоне информацию о погибших пока не подтвердили.

Кроме того, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ. По данным украинского МИД, на борту самолета находились 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины - двое пассажиров и экипаж самолета.

До выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.

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