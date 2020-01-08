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Ще одна міжнародна авіакомпанія припиняє польоти в Іран і Ірак

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 19:18
Ще одна міжнародна авіакомпанія припиняє польоти в Іран і Ірак
Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Turkish Airlines припиняє польоти в Іран і Ірак

Авіакомпанія Turkish Airlines припиняє польоти в Іран і Ірак в зв'язку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані. Про це повідомляє DHA.

Турецькі авіалінії (THY) скасували всі свої рейси в Іран і Ірак сьогодні. Продовження польотів буде переглянуто через 24 години.

Нагадаємо, після скасування рейсів в Іран після ракетного обстрілу американської військової бази на території Іраку німецька авіакомпанія Lufthansa у четвер, 9 січня, відновить польоти в Тегеран.

Також фінська авіакомпанія Finnair призупинила польоти над Іраком і Іраном.

Крім того, до з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонив польоти в цю країну.

Вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ. За даними українського МЗС, на борту літака знаходилися 176 чоловік, з них 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України - двоє пасажирів і екіпаж літака.

МАУ оприлюднила список членів екіпажу рейсу PS752, який розбився в Тегерані. Так, жертвами авіакатастрофи українського літака стали троє пілотів і 6 бортпровідників.

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