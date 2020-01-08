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Еще одна международная авиакомпания запретила полеты над Ираном и Ираком

Новости » Общество     08.01.2020 - 15:53
Еще одна международная авиакомпания запретила полеты над Ираном и Ираком
Фото (low-cost.expert)

Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты

Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты над Ираком и Ираном из-за крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом перевозчик сообщил в среду.

"В сложившейся ситуации мы приняли решение, что не будем использовать воздушное пространство Ирана и Ирака", - сообщили в компании.

Отмечается что через воздушное пространство Ирана самолеты перевозчика летали в Дубай. По крайней мере до конца недели они будут использовать воздушное пространство Саудовской Аравии. Всего компания Finnair совершает в неделю шесть рейсов в Дубай.

Напомним, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.

Ранее украинская авиакомпания МАУ обнародовала список членов экипажа рейса PS752, который разбился в Тегеране. Так, жертвами авиакатастрофы украинского самолета стали трое пилотов и 6 бортпроводников.

Как известно, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

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