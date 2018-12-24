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Еще два украинских моряка назвали себя военнопленными

Новости » Общество    24.12.2018 - 18:28
Еще два украинских моряка назвали себя военнопленными
Фото: захвченные украинские корабли (mil.gov.ua)

Моряков предупредили о возможных попытках оперативников ФСБ России оказать давление на них

Захваченные в Керченском проливе члены экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили, что считают себя военнопленными. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

Сообщается, что Андрей Шевченко и Юрий Будзыло отказались от дачи других показаний. По словам адвоката, оба моряка были в хорошем расположении духа. Вещи и продукты, которые им передали волонтеры, дошли. Моряков предупредили о возможных попытках оперативников ФСБ России оказать давление на них для того, чтобы заставить признать вину.

Еще два украинских моряка назвали себя военнопленными

Отметим, 24 декабря "суд" в Крыму оставил под стражей военного моряка Владислава Костышина с бронекатера "Никополь". Ранее Костышин назвал себя военнопленным

Также украинский моряк Сергей Чулиба, захваченный в Керченском проливе в ходе нападения РФ на корабли ВМС Украины заявил, что считает себя военнопленным.

Как писало РБК-Украина, до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными вследствие агрессии России против Украины в Азовском море.

Отмети, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Российская Федерация может освободить захваченных в Азовском море украинских моряков до Рождества в январе.

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