Волкер: США признают незаконность действий РФ в Азовском море

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

По его словам, незаконные действия РФ получат "соответствующую реакцию"

Соединенные Штаты Америки (США) признают, что Россия совершила незаконную претензию на морскую территорию в Азовском море. Об этом сообщил Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер во время встречи с председателем Верховной рады Андреем Парубием, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, незаконные действия РФ получат соответствующую реакцию.

"Для США является абсолютно понятным и прозрачным, что атака на украинские корабли была полностью незаконной. Это была незаконная претензия на морскую территорию, морские воды. Незаконное блокирование, незаконный захват кораблей и незаконный захват моряков. Соответственно будет соответствующая реакция", - сообщил Волкер.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сегодня, 18 декабря, находится с визитом в Украине.

Ранее Он заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.

"У нас есть возможность продавать дополнительное оборудование. Будет несколько объявлений, Конгресс будет сообщен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - сообщал он.

Спецпредставитель Госдепартамента США также ранее заявлял, что Российская Федерация должна вернуть захваченных украинских моряков до Рождества или Нового года.