Ще два українські моряки назвали себе військовополоненими

Фото: захвченные українські кораблі (mil.gov.ua)

Моряків попередили про можливі спроби оперативників ФСБ Росії чинити тиск на них

Захоплені в Керченській протоці члени екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Андрій Шевченко та Юрій Будзило заявили, що вважають себе військовополоненими. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Повідомляється, що Андрій Шевченко та Юрій Будзыло відмовилися від дачі інших свідчень. За словами адвоката, обидва моряки були в гарному гуморі. Речі і продукти, які їм передали волонтери, дійшли. Моряків попередили про можливі спроби оперативників ФСБ Росії чинити тиск на них для того, щоб змусити визнати провину.

Відзначимо, 24 грудня "суд" у Криму залишив під вартою військового моряка Владислава Костишина з бронекатера "Нікополь". Раніше Костишин назвав себе військовополоненим.

Також український моряк Сергій Чулиба, захоплений в Керченській протоці в ході нападу РФ на кораблі ВМС України заявив, що вважає себе військовополоненим.

Як повідомляло РБК-Україна, до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії Росії проти України в Азовському морі.

Відмітим, спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Російська Федерація може звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків до Різдва у січні.