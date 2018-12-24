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Ще два українські моряки назвали себе військовополоненими

Новини » Суспільство    24.12.2018 - 18:28
Ще два українські моряки назвали себе військовополоненими
Фото: захвченные українські кораблі (mil.gov.ua)

Моряків попередили про можливі спроби оперативників ФСБ Росії чинити тиск на них

Захоплені в Керченській протоці члени екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Андрій Шевченко та Юрій Будзило заявили, що вважають себе військовополоненими. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Повідомляється, що Андрій Шевченко та Юрій Будзыло відмовилися від дачі інших свідчень. За словами адвоката, обидва моряки були в гарному гуморі. Речі і продукти, які їм передали волонтери, дійшли. Моряків попередили про можливі спроби оперативників ФСБ Росії чинити тиск на них для того, щоб змусити визнати провину.

Ще два українські моряки назвали себе військовополоненими

Відзначимо, 24 грудня "суд" у Криму залишив під вартою військового моряка Владислава Костишина з бронекатера "Нікополь". Раніше Костишин назвав себе військовополоненим.

Також український моряк Сергій Чулиба, захоплений в Керченській протоці в ході нападу РФ на кораблі ВМС України заявив, що вважає себе військовополоненим.

Як повідомляло РБК-Україна, до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії Росії проти України в Азовському морі.

Відмітим, спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Російська Федерація може звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків до Різдва у січні.

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