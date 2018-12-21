Захваченный в Керченском проливе моряк Костишин назвал себя военнопленным

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Владислав Костишин отказался признавать "вину"

Адвокат захваченного в Керченском проливе украинского моряка вследствие агрессии РФ против Украины заявил, что его подзащитный Владислав Костишин считает себя военнопленным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Олега Елисеева в Facebook.

По его словам, 19 декабря состоялись следственные действия с участием Костишина, в ходе которых "он заявил под протокол, что признает себя военнопленным", а также попросил предоставить переводчика с русского на украинский язык.

"Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. Глаза вот только уставшие и грустные", - написал адвокат.

Вчера я впервые встретился со своим подзащитным Владиславом Костишиным - старшиной 1 статьи с МБАК «Никополь». В этот же... Опубліковано Oleg Eliseev Четвер, 20 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский моряк Сергей Чулиба, захваченный в Керченском проливе в ходе нападения РФ на корабли ВМС Украины заявил, что считает себя военнопленным.

Как писало РБК-Украина, до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными вследствие агрессии России против Украины в Азовском море.