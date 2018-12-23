Курт Волкер допустил, что РФ может освободить захваченных моряков к Рождеству

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Российская Федерация может освободить захваченных в Азовском море моряков

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Российская Федерация (РФ) может освободить захваченных в Азовском море украинских моряков до Рождества в январе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "ТСН".

Так, Волкер заявил, что президент РФ Владимир Путин говорил с канцлером Германии Меркель. Однако Волкер считает, что вероятность того, что РФ освободит моряков до Рождества присутствует.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они озабочены тем, чтобы не ухудшить ситуацию, поэтому, мы можем получить определенный импульс... Недавно, как мне известно, у президента Путина был разговор с канцлером Меркель, где он сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным. Впрочем, даже, если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее, если прикладывать усилия. Но самое главное - это освободить моряков можно быстрее. В идеале - до Рождества", - сказал Волкер.

По его словам, существует долгосрочная стратегия усиления Украины.

"Это агрессия России против Украины. И это то, что влияет на всю Европу. И поэтому в понедельник я был в Брюсселе, провел встречи в НАТО и Европейском Союзе. Я разговаривал там про варианты, которые Европа должна рассмотреть для того, чтобы мы выстроили общий ответ. Мы можем принять во внимание визиты кораблей. Кстати, британцы организовали визит своего корабля и имеют определенные планы на январь. Можно подумать об наблюдательных действиях, о визитах, о дополнительных санкциях, безусловно. Это то, что мы можем сделать, и что мы обсуждаем. В дополнение к этому, мы имеем долгосрочную стратегию усиления Украины, укрепления ее общества", - добавил он.

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что Российской Федерации нужен повод для агрессии, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.