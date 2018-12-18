В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе

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Самолет, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения об угрозе на борту

В Австралии самолет компании Tigerair, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения об угрозе на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

В полиции сообщили, что инцидент произошел 17 декабря. По данным телеканала, самолет вылетел из Мельбурна в 18:40 по местному времени, однако через 20 минут капитан узнал об угрозе и принял решение развернуться.

Сообщается, что спустя два часа после возвращения в аэропорт пассажиры покинули самолет. Австралийская федеральная полиция встретила самолет в аэропорту, но никого не арестовали, никто не пострадал. Телеканал 9News добавляет, что на борту самолета нашли "письменную угрозу".

Напомним, самолет авиакомпании Singapore Airlines, совершавший рейс Сингапур-Париж, экстренно вернулся в аэропорт в связи с падением давления в салоне. Как сообщалось, когда самолет Boeing 777 достиг высоты 7,3 тыс. м и уже находился над территорией Малайзии, экипаж зафиксировал падение давления в салоне и принял решение вернуться в аэропорт Чанги.