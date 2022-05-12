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Еще десять покупателей из ЕС открыли в России счета для оплаты газа в рублях, - Bloomberg

Фото: еще 10 покупателей газа открыли в Росси счета (sputnik by)
Автор: Наталья Юрченко

Еще десять европейских компаний открыли в России счета для оплаты газа в рублях. Таким образом количество покупателей, которые готовы платить РФ в рублях, удвоилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что десять компаний из Евросоюза открыли рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы платить "Газпрому" за голубое топливо, не нарушая санкции.

В общей сложности 20 европейских клиентов пошли на такой шаг. Еще 14 компаний запросили документы, необходимые для открытия.

Напомним, что после введения санкций глава Кремля Владимир Путин приказал перевести расчеты "Газпрома" в рубли.

Ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Чехия, Нидерланды, Азербайджан и другие, отказались платить России за газ в рублях.

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