Ще десять покупців з ЄС відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях, - Bloomberg

Ще десять європейських компаній відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях. Таким чином кількість покупців, які готові платити РФ в рублях, подвоїлася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відзначається, що десять компаній з Євросоюзу відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку", щоб платити "Газпрому" за блакитне паливо, не порушуючи санкції.

В цілому 20 європейських клієнтів пішли на такий крок. Ще 14 компаній запросили документи, необхідні для відкриття.