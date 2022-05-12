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Ще десять покупців з ЄС відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях, - Bloomberg

Фото: ще 10 покупців газу відкрили в Россі рахунки (sputnik by)
Автор: Наталія Юрченко

Ще десять європейських компаній відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях. Таким чином кількість покупців, які готові платити РФ в рублях, подвоїлася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що десять компаній з Євросоюзу відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку", щоб платити "Газпрому" за блакитне паливо, не порушуючи санкції.

В цілому 20 європейських клієнтів пішли на такий крок. Ще 14 компаній запросили документи, необхідні для відкриття.

Нагадаємо, що після введення санкцій глава Кремля Володимир Путін наказав перевести розрахунки "Газпрому" в рублі.

Ряд країн, серед них Польща, Фінляндія, Чехія, Нідерланди, Азербайджан та інші, відмовилися платити Росії за газ в рублях.

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