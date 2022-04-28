ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия отказалась платить за российский газ рублями

Новина українською →
Хельсинки, Четверг 28 апреля 2022 17:34
Финляндия отказалась платить за российский газ рублями Фото: Финляндия не будет платить России за газ рублями (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.

Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinki Times.

"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится платить в рублях. Решение было принято еще в начале апреля", - цитирует издание заявление Туппурайнен.

По ее словам, позиция Финляндии в отношении России остается предельно ясной - Хельсинки поддерживает санкции против Москвы. Кроме того, финское правительство готово ввести ограничения и по газу.

Напомним, накануне Польша предложила штрафовать те страны ЕС, которые согласились оплачивать газ рублями.

Отметим, ранее от оплаты газа рублями отказался Азербайджан.

Война России против Украины идет 64-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги