Финляндия отказалась платить за российский газ рублями
Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.
Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinki Times.
"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится платить в рублях. Решение было принято еще в начале апреля", - цитирует издание заявление Туппурайнен.
По ее словам, позиция Финляндии в отношении России остается предельно ясной - Хельсинки поддерживает санкции против Москвы. Кроме того, финское правительство готово ввести ограничения и по газу.
Напомним, накануне Польша предложила штрафовать те страны ЕС, которые согласились оплачивать газ рублями.
Отметим, ранее от оплаты газа рублями отказался Азербайджан.
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