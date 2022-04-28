Фото: Финляндия не будет платить России за газ рублями (pixabay)

Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.

Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinki Times.