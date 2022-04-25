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Азербайджан отказался платить за газ России рублями

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Понедельник 25 апреля 2022 19:30
Азербайджан отказался платить за газ России рублями Фото: Азербайджанская нефтяная госкомпания не будет платить за газ России рублями (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR прокомментировала информацию о том, что страна импортирует российский газ в рублях. Заявила, что она не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Trend.

"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за газ, импортируемый из Российской Федерации, в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в компании.

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