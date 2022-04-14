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Нидерланды запретили местным компаниям платить рублями за газ РФ

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Гаага, Четверг 14 апреля 2022 15:35
Нидерланды запретили местным компаниям платить рублями за газ РФ Фото: Нидерланды не собираются платить за газ рублями (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландское правительство дало указание местным энергетическим компаниям не платить за российский газ в рублях из-за введенных Евросоюзом санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Такое правительственное решение подтвердил представитель министерства экономики Питер Тен Брюггенкате. Правительство Нидерландов в очередной раз напомнило о запрете на расчеты в рублях за голубое топливо из РФ из-за санкционного режима.

Ранее представитель нидерландского поставщика газа Eneco заявил, что компания будет управляться долгосрочным контрактом с "Газпромом" с оплатой в евро. Он добавил, что не может "представить", что согласится изменить условия соглашения. Eneco покупает 15% своего газа в России.

В конце марта Президент РФ Путин подписал указ о расчетах за газ с западными странами в рублях. К этому времени свое согласие на изменение валюты оплаты предоставила только Венгрия.

К слову, Ирландия высказалась за внедрение эмбарго на российские энергоносители.

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