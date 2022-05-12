Еще десять покупателей из ЕС открыли в России счета для оплаты газа в рублях, - Bloomberg

Еще десять европейских компаний открыли в России счета для оплаты газа в рублях. Таким образом количество покупателей, которые готовы платить РФ в рублях, удвоилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что десять компаний из Евросоюза открыли рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы платить "Газпрому" за голубое топливо, не нарушая санкции.

В общей сложности 20 европейских клиентов пошли на такой шаг. Еще 14 компаний запросили документы, необходимые для открытия.