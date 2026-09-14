Трамп знає, що йому важко відмовити: що кажуть у владі про енергоперемир’я з РФ

Україна була згодна на деескалацію з самого початку спроб американського президента Дональда Трампа досягти цього. Питання полягає у готовності РФ.

Про це РБК-Україна повідомив поінформований співрозмовник у владі.

Зокрема, він відповів на питання про те, чи Україна зараз чекає реакції від РФ або ж веде переговори про деталі.

"Це ж Трамп наче про щось говорить з росіянами. Коли тут Віткофф і Кушнер (спецпосланці президента США, - ред.) були, то обговорювали різні варіанти деескалації", - зазначив співрозмовник.

Він також припустив, що заява Трампа може бути спробою поставити обидві сторони перед фактом.

"Бо Трамп знає, що йому важко відмовити. Але Україна якраз згодна на деескалацію з самого початку спроб Трампа цього досягти. Питання в готовності Росії", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодились не завдавати ударів по енерегетичних об’єктах.

До цього президент Володимир Зеленський повідомив, що сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у США вже наступного тижня.

Глава держави наголосив, що Украєна відкрита до морського та енергетичного перемир'я, і додав, що планує обговорити це з американським колегою.