Ще десять покупців з ЄС відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях, - Bloomberg
Ще десять європейських компаній відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях. Таким чином кількість покупців, які готові платити РФ в рублях, подвоїлася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Відзначається, що десять компаній з Євросоюзу відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку", щоб платити "Газпрому" за блакитне паливо, не порушуючи санкції.
В цілому 20 європейських клієнтів пішли на такий крок. Ще 14 компаній запросили документи, необхідні для відкриття.
Нагадаємо, що після введення санкцій глава Кремля Володимир Путін наказав перевести розрахунки "Газпрому" в рублі.
Ряд країн, серед них Польща, Фінляндія, Чехія, Нідерланди, Азербайджан та інші, відмовилися платити Росії за газ в рублях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.