Головна » Новини » У світі

У ЄС зробили заяву на тлі перемовин України та США у Флориді

Понеділок 01 грудня 2025 15:59

У ЄС зробили заяву на тлі перемовин України та США у Флориді Фото: речниця Єврокомісії Паула Піньо (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Євросоюз бере участь у консультаціях та стежить за тим, щоб позиція ЄС і пов’язані з ним інтереси України були донесені партнерам, які беруть участь у перемовинах.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На брифінгу запитали Піньо про координацію ЄС зі Сполученими Штатами та про конкретні кроки Брюсселя для впливу на переговорний процес після зустрічі української та американської делегації у Флориді.

"Протягом вихідних відбулося кілька розмов на різних рівнях щодо мирних переговорів щодо України", - відповіла речниця Європейської комісії.

Вона також нагадала про телефонну розмову між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили подальші кроки у перемовинах, зокрема ті елементи, які безпосередньо зачіпають ЄС.

"Тож справді, переговори тривають на різних рівнях, і ми гарантуємо, що те, що також є інтересами ЄС та інтересами України, пов’язаними з ЄС, буде доведено до наших колег у цих численних переговорах, які відбуваються", - наголосила Піньо.

Переговори у Флориді

30 листопада в американському Маямі (штат Флорида) відбулася американсько-українська зустріч. Це друга зустріч делегацій в тому форматі після перемовин у Женеві (Швейцарія) 23 листопада.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, делегація працює за чіткими директивами президента України - захист інтересів держави, предметний діалог та просування рішень, напрацьованих під час зустрічей у Женеві.

Сьогодні верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що "цей тиждень може стати ключовим для України у дипломатичному процесі". Переговори у США були складними, але продуктивними.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що жодні мирні перемовини щодо України не можуть проходити без участі європейців.

Тим часом президент Володимир Зеленський сьогодні натякнув на непрості речі у переговорах зі США щодо миру в Україні.

Детальніше про підсумки переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

