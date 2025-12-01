Наступний тиждень може бути вирішальним для України, - Каллас

Переговори України та США у Маямі

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, США і Україна провели нові переговори у Флориді, на яких обговорювали ключові моменти мирного плану Трампа.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися. Зеленський підтвердив ці дані, заявивши, що робота продовжиться.

Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.

Також комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт після переговорів у США заявив, що будь-який крок, спрямований на позбавлення Росії покарання за її злочини, буде історичною помилкою та призведе до нових конфліктів.