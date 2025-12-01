В ЕС сделали заявление на фоне переговоров Украины и США во Флориде

Евросоюз участвует в консультациях и следит за тем, чтобы позиция ЕС и связанные с ним интересы Украины были донесены партнерам, участвующим в переговорах.

Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

На брифинге спросили Пиньо о координации ЕС с Соединенными Штатами и о конкретных шагах Брюсселя для влияния на переговорный процесс после встречи украинской и американской делегации во Флориде.

"В течение выходных состоялось несколько разговоров на разных уровнях относительно мирных переговоров по Украине", - ответила пресс-секретарь Европейской комиссии.

Она также напомнила о телефонном разговоре между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили дальнейшие шаги в переговорах, в частности те элементы, которые непосредственно затрагивают ЕС.

"Поэтому действительно, переговоры продолжаются на разных уровнях, и мы гарантируем, что то, что также является интересами ЕС и интересами Украины, связанными с ЕС, будет доведено до наших коллег в этих многочисленных переговорах, которые происходят", - подчеркнула Пиньо.