У Франції зробили заяву про мирні переговори напередодні зустрічі Зеленського та Макрона
Мирні переговори в Україні не можуть відбутися без участі європейців. А сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського до Парижа не випадковий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, яку наводить Le Figaro.
"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру в Україні та безпеки в Європі", - зазначив Барро.
Він також додав, що нещодавно представлений Сполученими Штатами план із 28 пунктів був суттєво змінений.
"З одного боку, ми домоглися виключення всього, що стосується європейців, а з іншого боку, ми вперше отримали чітку заяву від Сполучених Штатів, яка висловила намір співпрацювати з нами над підготовкою того, що називається гарантіями безпеки, тобто військових елементів, які запобіжать будь-якій подальшій агресії з боку України після досягнення миру", - підкреслив французький міністр.
Він зазначив, що поки Росія прагне обмежити можливості української армії, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.
"Це вимагатиме… щоб ми допомогли їй відбудуватися", - пояснив Барро.
Міністр також назвав "безпрецедентним у європейській історії" об’єднання 35 країн у так званій коаліції рішучих, створеній "щоб забезпечити спільну відповідь поза межами НАТО на питання безпеки" з часів закінчення Другої світової війни.
Візит Зеленського до Парижа
Нагадаємо, сьогодні, у понеділок, 1 грудня, Зеленський перебуває з візитом у Парижі. У Єлисейському палаці він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Після зустрічі глави обох держав зроблять заяви.
Мирний план США
Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах представили новий мирний план для завершення війни в Україні, що містив 28 пунктів, частина з яких була максимально вигідна для Росії.
У зв’язку з цим 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, де документ доопрацьовували, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Після цього план зазнав змін і вже суттєво відрізнявся від первинної версії.
Робота над документом триває: 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.
