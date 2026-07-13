ЄС не зміг домовитися про санкції проти патріарха Кирила, навіть без Орбана

Патріарх Кирило не потрапив до 21-ого пакету санкцій ЄС

Під час засідання 13 липня міністерка зяявила, що болгарські застереження були враховані.

Петрова зазначила, що з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії виключили імена патріарха РПЦ Кирила та засновника російського "Лукойла" Вагіта Алекперова. Тому Болгарія повністю підтримує ці економічні обмеження.

Також на вимогу Болгарії з санкційного списку було вилучено керівника компанії, яка постачає комплектуючі для метро в Софії.

Хто не згоден з проєктом санкцій ЄС

Чиновниця уточнила, що відсутність єдності щодо ухвалення нового пакета санкцій мала місце через інші держави. Це відбувалося 12 липня на засіданні Комітету постійних представників (Coreper).

"Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані. Також важливий меседж у цій справі полягає в тому, що захист національної позиції не призводить до ізоляції", - повідомила Петрова.

Міністерка каже, що, зокрема, Греція, має певні застереження в енергетичній сфері, а Австрія - у фінансових питаннях.

"Це приватні справи відповідних країн", - вважає Петрова.

Захист патріарха Кирила Орбаном

Роками тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував спроби ЄС внести главу РПЦ до санкційного списку.

Орбан ще у травні 2022 року заявив, що не підтримує ці санкції: нібито це поставить під загрозу релігійну свободу. Також угорський прем'єр у листі до Єврокомісії назвав їх "історичною помилкою".

Оскільки санкції ЄС потребують повної одностайності всіх країн-членів, позиція Орбана завадила ухваленню цього рішення.

Проте новий уряд Угорщини у травні 2026 року висловив готовність дозволити Європейському Союзу запровадити обмеження проти Кирила.