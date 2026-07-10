Болгарія передумала блокувати санкції проти РФ, але захищає патріарха Кирила

Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі, попри низку застережень щодо конкретних фігурантів санкційного списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання Novinite

Позиція Болгарії змінилася

Уряд країни затвердив офіційну позицію щодо нового пакету санкцій. Софія продовжуватиме висловлювати заперечення з кількох питань, але не блокуватиме документ.

Це помітна зміна порівняно з попередніми заявами прем'єр-міністра Румена Радєва.

Після засідання Європейської Ради в Брюсселі 19 червня він заявляв, що Болгарія не підтримає пакет у нинішньому вигляді й скористається правом голосувати проти.

"Ми не допустимо скасування санкцій у такій формі, у нас є право голосу, і ми його використаємо", - казав тоді прем'єр.

Захист патріарха Кирила

Головним пунктом заперечень Болгарії залишається можливе включення російського патріарха Кирила до санкційного списку ЄС. У Софії стверджують, що такий крок не матиме суттєвого економічного впливу на Росію і не сприятиме припиненню війни в Україні.

"Таке включення, ймовірно, буде використано в пропагандистських цілях, зокрема для підживлення антиєвропейських настроїв", - йдеться в позиції уряду.

Радєв також посилався на історію: за його словами, Російська православна церква нібито "відіграла певну роль у звільненні Болгарії від османського правління".

Захист акціонера "Лукойлу"

Друге заперечення стосується санкцій проти Вагіта Алекперова - колишнього президента та нинішнього акціонера російського нафтового гіганта "Лукойл".

У Софії вважають, що обмеження проти нього можуть вдарити по болгарській економіці, оскільки компанії групи "Лукойл" відіграють у ній помітну роль.

Радєв прямо посилався на фінансовий інтерес: "Лукойл" подав арбітражний позов проти Болгарії на 3 мільярди євро.

"Ми не дозволимо запровадити санкції проти Вагіта Алекперова. Це означає, що ми самі собі вистрілимо в ногу", - заявляв прем'єр.

Алекперов пішов з керівництва "Лукойлу" у квітні 2022 року після санкцій США, Великої Британії та Австралії. Йому належить близько 3,12% акцій компанії - сам він стверджує, що більше не бере участі в її управлінні.

Столичне метро

Третє занепокоєння Болгарії стосується заходів, що можуть вплинути на постачання запасних частин для Софійського метрополітену.

Уряд не розкриває деталей, але, за повідомленнями медіа, Софія заперечує проти санкцій проти російського залізничного бізнесмена Іскандера Махмудова - через ризик проблем з обслуговуванням поїздів метро.

Крім того, Болгарія стурбована можливим внесенням до списку російського міністра спорту Михайла Дегтярьова - у Софії наполягають, що спорт не має ставати об'єктом санкцій ЄС.

Ще одне заперечення - щодо санкцій проти Тольяттіхімбанку, пов'язаного з постачанням російських добрив. У болгарській владі побоюються, що обмеження вплинуть на доступність і ціни на добрива.