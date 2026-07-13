ЕС не смог договориться о санкциях против патриарха Кирилла, даже без Орбана

Патриарх Кирилл не попал в 21-й пакет санкций ЕС

Во время заседания 13 июля министр заявила, что болгарские замечания были учтены.

Петрова отметила, что из проекта 21-го пакета санкций ЕС против России исключили имена патриарха РПЦ Кирилла и основателя российского "Лукойла" Вагита Алекперова. Поэтому Болгария полностью поддерживает эти экономические ограничения.

Также по требованию Болгарии из санкционного списка было изъято имя руководителя компании, которая поставляет комплектующие для метро в Софии.

Кто не согласен с проектом санкций ЕС

Чиновница уточнила, что отсутствие единства в принятии нового пакета санкций имело место из-за других государств. Это происходило 12 июля на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

"Консенсус не был достигнут, потому что две страны, не Болгария, имеют собственные требования, которые не были учтены. Также важный месседж в этом вопросе состоит в том, что защита национальной позиции не приводит к изоляции", - сообщила Петрова.

Министр говорит, что Греция, имеет определенные замечания в энергетической сфере, а Австрия - в финансовых вопросах.

"Это частные дела соответствующих стран", - считает Петрова.

Защита патриарха Кирилла Орбаном

Годами тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал попытки ЕС внести главу РПЦ в санкционный список.

Орбан еще в мае 2022 года заявил, что не поддерживает подобные санкции: якобы это поставит под угрозу религиозную свободу. Также венгерский премьер в письме Еврокомиссии назвал их "исторической ошибкой".

Поскольку санкции ЕС нуждаются в полном одобрении всех стран-членов, позиция Орбана помешала принятию этого решения.

Однако новое правительство Венгрии в мае 2026 выразило готовность разрешить Европейскому Союзу ввести ограничения против Кирилла.