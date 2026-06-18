ua en ru
Чт, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії опинився під загрозою, але не через Угорщину

22:28 18.06.2026 Чт
2 хв
Уряд країни не підтримає нові обмеження з двох причин
aimg Валерій Ульяненко
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії опинився під загрозою, але не через Угорщину Ілюстративне фото: новий пакет санкцій під загрозою через Болгарію (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Болгарія планує накласти вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії. У Софії пояснили, що це станеться з двох причин.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, нові обмеження можуть вдарити по економіці Болгарії. До того ж, уряд країни не згоден з санкціями проти патріарха Росії Кирила.

Читайте також: Британія наклала на компанію рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

Радев зазначив, що нові обмеження створюють серйозні ризики для роботи компанії "Лукойл". Вона є одним із найбільших продавців пального в Болгарії та управляє єдиним місцевим нафтопереробним заводом у місті Бургас. Болгарський уряд хоче, щоб компанію виключили із санкційного списку.

Також прем'єр країни зазначив, що санкції можуть викликати перебої з постачанням добрив та запасних частин для метрополітену в Софії.

Позиція щодо церкви та України

Окремою причиною для вето стала незгода Софії з обмеженнями проти патріарха Кирила.

"Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за рамки економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише поглинути й релігію", - наголосив Радев.

Попри блокування пакету санкцій, він запевнив, що Болгарія не заважатиме ухваленню інших спільних рішень ЄС. Зокрема, країна підтримає процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Reuters нагадало, що цього тижня ЄС розширив санкційний список, додавши до нього 34 фізичних та 47 юридичних осіб.

Обмеження спрямовані проти російського ВПК, "тіньового флоту" та осіб, причетних до втручання в політику країн Заходу. Серед підсанкційних осіб опинився і представник російської церкви.

Нагадаємо, Євросоюз працює над 21-м пакетом санкцій, який охоплює ключові сектори російської економіки. Зокрема, йдеться про енергетику, фінансові послуги, торгівлю, криптоіндустрію та рибну галузь.

Серед запропонованих обмежень - заборона на в’їзд до країн ЄС для колишніх російських військових, які брали участь у війні проти України. Також паралельно готується запровадження персональних санкцій проти ще близько 80 російських компаній та фізичних осіб.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Болгарія Патриарх Кирилл
Новини
Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії
Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла