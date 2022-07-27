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ЕС ждет скорого назначения главы САП после избрания генпрокурора, - Маасикас

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 15:37
ЕС ждет скорого назначения главы САП после избрания генпрокурора, - Маасикас Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз приветствует избрание нового генпрокурора Украины и ожидает скорого назначения главы САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса и Офис президента.

Маасикас поздравил Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора и отметил, что сотрудничал с ним по судебной реформе.

"Будем продолжать сотрудничество по российским военным преступлениям. И с нетерпением жду скорого назначения главы САП", - написал он.

Костин во время выступления в Верховной Раде акцентировал внимание на безотлагательном назначении руководителя САП. Добавим, что комиссия по конкурсному отбору определила победителем Александра Клименко.

К тому же, Костин также поддерживает позицию президента Владимира Зеленского относительно скорейшего проведения конкурса для избрания директора НАБУ.

Новый генпрокурор также отметил важность реализации судебной реформы и формирования Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, сегодня Верховная рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генпрокурора. Что известно о новом генпрокуроре - в материале РБК-Украина.

В Офисе президента объяснили, почему именно Костин возглавил Офис генпрокурора.

Кроме того, в "Слуге народа", что первой и главной задачей нового генпрокурора должно стать назначение руководителя САП.

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