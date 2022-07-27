ЕС ждет скорого назначения главы САП после избрания генпрокурора, - Маасикас
Европейский союз приветствует избрание нового генпрокурора Украины и ожидает скорого назначения главы САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса и Офис президента.
Маасикас поздравил Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора и отметил, что сотрудничал с ним по судебной реформе.
"Будем продолжать сотрудничество по российским военным преступлениям. И с нетерпением жду скорого назначения главы САП", - написал он.
Костин во время выступления в Верховной Раде акцентировал внимание на безотлагательном назначении руководителя САП. Добавим, что комиссия по конкурсному отбору определила победителем Александра Клименко.
К тому же, Костин также поддерживает позицию президента Владимира Зеленского относительно скорейшего проведения конкурса для избрания директора НАБУ.
Новый генпрокурор также отметил важность реализации судебной реформы и формирования Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Напомним, сегодня Верховная рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генпрокурора. Что известно о новом генпрокуроре - в материале РБК-Украина.
В Офисе президента объяснили, почему именно Костин возглавил Офис генпрокурора.
Кроме того, в "Слуге народа", что первой и главной задачей нового генпрокурора должно стать назначение руководителя САП.