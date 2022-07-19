Новым руководителем САП станет Александр Клименко: что о нем известно

Александр Клименко возглавит Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины. 19 июля конкурсная комиссия завершила процедуру назначения руководителя ведомства, что является одним из требований по кандидатству Украины в ЕС. Окончательное утверждение кандидатуры Клименко - за Офисом Генпрокурора.

Что известно о новом руководителе САП - в материале РБК-Украина.

Кто такой Александр Клименко

Александру Клименко 35 лет. Получил высшее образование в харьковской Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

В 2010 году начал работу в правоохранительных органах столицы с должности следователя, а затем - старшего следователя.

С ноября 2015 Клименко стал старшим следователем Национальной полиции. Вел дела о хищениях, в частности, расследовал хищение средств в "Укрзализныце".

В 2016 году Александр Клименко принял участие в конкурсе по набору детективов в Национальное антикоррупционное бюро, по результатам которого получил должность. Вскоре стал старшим детективом, а с 2017 года руководил отделом.

За период работы в НАБУ Клименко расследовал громкие дела с участием бывшего народного депутата Александра Онищенко, бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, замглавы Офиса президента Олега Татарова. Был старшим группы прокуроров по делу бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Победитель конкурса на пост главы САП

После отставки Назара Холодницкого в 2021 году стартовал отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Александр Клименко стал одним из претендентов на данный пост.

Конкурс включал тестирование на знание законодательства, практическое задание, прохождение полиграфа и собеседований для проверки добропорядочности и профессиональной компетентности.

По результатам всех этапов в финал вышло два кандидата. 21 декабря 2021 года комиссия обнародовала их рейтинг. С 246 баллами первое место занял детектив НАБУ Александр Клименко. На втором месте - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк (229 баллов).

Несмотря на то, что победитель конкурса был фактически определен, комиссия не могла официально утвердить в должности нового руководителя ведомства до сегодняшнего дня. После оглашения заключения комиссии окончательное решение по назначению Александра Клименко остается за Офисом генпрокурора.

Отметим, что усиление борьбы с коррупцией является одним из требований Евросоюза на дальнейшем пути вступления Украины в ЕС.