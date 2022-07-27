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ЄС чекає на швидке призначення голови САП після обрання генпрокурора, - Маасікас

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Середа 27 липня 2022 15:37
ЄС чекає на швидке призначення голови САП після обрання генпрокурора, - Маасікас Фото: голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський союз вітає обранння нового генпрокурора України та очікує швидкого призначення голови САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса і Офіс президента.

Маасікас привітав Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора та зазначив, що співпрацював з ним щодо судової реформи.

"Будемо продовжувати співпрацю щодо російських військових злочинів. І з нетерпінням чекаю невдовзі призначення голови САП", - написав він.

Костін під час виступу у Верховній раді акцентував увагу на невідкладному призначенні керівника САП. Додамо, що комісія з конкурсного відбору визначила переможцем Олександра Клименка.

До того ж, Костін також підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого проведення конкурсу для обрання директора НАБУ.

Новий генпрокурор також наголосив на важливості реалізації судової реформи і формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генпрокурора. Що відомо про нового генпрокурора - у матеріалі РБК-Україна.

В Офісі президента пояснили, чому саме Костін очолив Офіс генпрокурора.

Окрім того, у "Слузі народу", що першим і найголовнішим завданням нового генпрокурора має стати призначення керівника САП.

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