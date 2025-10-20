ЄС збільшить допомогу Україні на тлі посилення російських атак по енергетиці, - Каллас

Удари росіян по енергетиці України

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів росіяни завдали серію масованих ударів по енергетиці України з використанням безпілотників, а також крилатих ракет. Крім того, РФ продовжує завдавати точкових ударів по критичній інфраструктурі.

Зокрема, російські окупанти у ніч на суботу, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару було знеструмлено 17 тисяч українців.

Зазначимо, ввечері 16 жовтня "Укренерго" запровадило на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це відбулося через пошкодження енергосистеми країни внаслідок численних російських терактів.

Для оперативнішої ліквідації наслідків обстрілів, Кабмін створив Координаційний штаб захисту енергетики. Крім того,він ухвалив низку рішень, які мають прискорити захист критичних об'єктів.

РБК-Україна раніше писало, що Київ вже спрямував на захист інфраструктурних об'єктів 2,7 млрд гривень.