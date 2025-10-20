RU

ЕС увеличит помощь Украине на фоне усиления российских атак по энергетике, - Каллас

Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (flickr.com/photos/valstskanceleja)
Автор: Валерий Ульяненко

Атаки России по украинской энергетике усиливаются. Из-за этого Европейский Союз обеспечит увеличение поставок газа в Украину.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

"Как мы услышали от министра Сибиги (глава МИД Украины, - ред.), террористические атаки России на энергетическую сеть усиливаются. Россия стремится нанести как можно больший вред гражданскому населению", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что сегодня, 20 октября, призвала Европейскую комиссию предложить дополнительные меры для большей поддержки энергетической безопасности Украины.

Кроме того, было принято решение обратиться к третьим странам, чтобы обезопасить ремонтное оборудование и увеличить поставки газа в Украину.

Удары россиян по энергетике Украины

Напомним, в течение последних нескольких недель россияне нанесли серию массированных ударов по энергетике Украины с использованием беспилотников, а также крылатых ракет. Кроме того, РФ продолжает наносить точечные удары по критической инфраструктуре.

В частности, российские оккупанты в ночь на субботу, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара было обесточено 17 тысяч украинцев.

Отметим, вечером 16 октября "Укрэнерго" ввело на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы страны в результате многочисленных российских терактов.

Для оперативной ликвидации последствий обстрелов, Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики. Кроме того, он принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

РБК-Украина ранее писало, что Киев уже направил на защиту инфраструктурных объектов 2,7 млрд гривен.

