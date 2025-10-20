ЕС увеличит помощь Украине на фоне усиления российских атак по энергетике, - Каллас

"Как мы услышали от министра Сибиги (глава МИД Украины, - ред.), террористические атаки России на энергетическую сеть усиливаются. Россия стремится нанести как можно больший вред гражданскому населению", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что сегодня, 20 октября, призвала Европейскую комиссию предложить дополнительные меры для большей поддержки энергетической безопасности Украины.

Кроме того, было принято решение обратиться к третьим странам, чтобы обезопасить ремонтное оборудование и увеличить поставки газа в Украину.