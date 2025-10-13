Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів вже 2,7 млрд грн, - Кличко
Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів вже 2,7 млрд грн. А роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Держспецзв'язку.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко напередодні засідання Ради оборони міста.
За його словами, після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, ми сформували програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів 2-го рівня.
"Це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. Зазначу, що за роботу зі зведення бетонних укриттів бралося Агенство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачила 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд", - повідомив Віталій Кличко.
Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки і Київ це робить, наголосив мер. Він також зазначив, що саме Рада оборони міста затверджувала й ухвалювала рішення щодо захисних заходів. Адже її представники мають відповідну компетенцію, досвід та фаховий підхід.
"До Ради входять представники ЗСУ, ДСНС, СБУ, МВС, прокуратури та інших структур. На моє переконання, в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним: військові і силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки", - підкреслив Кличко.
Відповідаючи на звинувачення, мер зазначив, що поширення думки дилетантів як експертної у питаннях захищеності енергооб’єктів шкодить безпеці та іміджу сил ППО.
"З огляду на всю маячню і маніпуляції, які несуться останніми днями, в мене одне питання: пошкоджені ворожими ракетами і дронами обʼєкти критичної інфраструктури по всій країні не захистив теж Кличко?" - іронічно запитав він.
Нагадаємо, у вересні 2025 року Київ виділив 235 млн грн на дрони-перехоплювачі "Шахедів" для посилення ППО.
Як повідомлялося раніше, від початку року Київ передав на фронт понад 40 тисяч дронів різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси та автівки. Крім того, попри вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, місто знайшло додаткові кошти на ЗСУ та збільшила фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.