В ЕС заявили о поддержке рынка земли в Украине, но просят защитить малых фермеров

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

По словам Маасикаса, рынок земли высвободит большой потенциал для украинской экономики

Европейский союз (ЕС) поддерживает введение рынка земли в Украине. Об этом в интервью hromadske заявил новый посол Европейской комиссии в Украине Матти Маасикас, передает РБК-Украина.

В то же время дипломат призвал защитить права малых фермеров.

"Мы не слепые и глухие к опасениям, которые существуют в украинском обществе. ЕС поддерживает цель этой реформы, ведь это высвободит такой потенциал для вашей экономики. Согласно подсчетам Всемирного банка, речь идет о 1 или 1,5% ВВП страны. Но нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно. И обеспокоенность по этому поводу закономерна и оправдана", - сказал он.

Маасикас добавил, что очень важной в этом контексте остается судебная реформа, успешная реализация которой позволит избежать злоупотреблений после открытия рынка земли.

"Будут ли придерживаться ограничений? Не попытаются ли определенные влиятельные лица под чужими или фальшивыми именами, используя подставные компании, скупить много земли? Это то, что зависит от работающей системы правосудия. Так что все это надо делать параллельно (земельную и судебную реформы ред.)", - сказал он.

Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Предполагается, что после запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства.

РБК-Украина сообщало, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде могут заключить новый меморандум по рынку земли.

Как известно, комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря 2019 года рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли.