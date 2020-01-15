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Закон об открытие рынка земли Рада может рассмотреть в феврале

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:56
Закон об открытие рынка земли Рада может рассмотреть в феврале
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

В "Слуге народа" считают, что рассмотрение законопроекта хотят затянуть

Верховная рада может рассмотреть во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли, в феврале 2020 года. Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук в эфире радио "Новое время".

По ее словам, в законопроект внесли более 4 тысяч правок с целью "затянуть время" рассмотрения его в парламенте.

"Я могу сказать, когда это (процесс запуска рынка земли, - ред.) может начаться - в феврале. Я пока не вижу сигналов, что мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях", - сказала Кравчук.

Ранее РБК-Украина писало, что законопроект об открытии рынка земли не был включен в повестку пленарной недели 14-17 января.

Напомним, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, учрежденные украинцами.

Также спикер Рады Дмитрий Разумков сообщал, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

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