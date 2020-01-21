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В ЄС заявили про підтримку ринку землі в Україні, але просять захистити малих фермерів

Новини » Економіка     21.01.2020 - 06:48
В ЄС заявили про підтримку ринку землі в Україні, але просять захистити малих фермерів
Фото: Матті Маасикас (wikimedia.org)

За словами Маасікаса, ринок землі вивільнить великий потенціал для української економіки

Європейський союз (ЄС) підтримує введення ринку землі в Україні. Про це в інтерв'ю hromadske заявив новий посол Європейської комісії в Україні Матті Маасікас. передає РБК-Україна.

У той же час дипломат закликав захистити права малих фермерів.

"Ми не сліпі та глухі щодо побоювань, які існують в українському суспільстві. ЄС підтримує ціль цієї реформи, адже це вивільнить такий потенціал для вашої економіки. Згідно з підрахунками Світового банку, йдеться про 1 чи 1,5% ВВП країни. Але потрібні запобіжники для захисту малих фермерів. Це дуже важливо. І стурбованість щодо цього закономірна і виправдана", - сказав він.

Маасікас додав, що дуже важливою у цьому контексті залишається судова реформа, успішна реалізація якої дозволить уникнути зловживань після відкриття ринку землі.

"Чи будуть дотримуватися обмежень? Чи не спробують певні впливові особи під чужими чи фальшивими іменами, використовуючи підставні компанії, скупити багато землі? Це те, що залежить від працюючої системи правосуддя. Так що все це треба робити паралельно (земельну і судову реформи - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, в Раді презентували остаточну версію законопроекту про ринок землі.

Передбачається, що після запуску ринку землі в Україні купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.

РБК-Україна повідомляло, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді можуть укласти новий меморандум щодо ринку землі.

Як відомо, комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня 2019 року рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

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