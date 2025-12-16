ua en ru
ЄС закликав Бельгію розморозити активи РФ для України: Politico дізналося відповідь

Євросоюз, Вівторок 16 грудня 2025 15:58
UA EN RU
ЄС закликав Бельгію розморозити активи РФ для України: Politico дізналося відповідь Фото: для Бельгії недостатньо гарантій, які їй вже запропонував ЄС (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Єврокомісія запропонувала Бельгії розблокувати надання репараційного кредиту для України у розмірі 210 млрд євро, що фінансується за рахунок заморожених активів РФ. Однак Брюссель все ще не наважується на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Рішення Брюсселя ставить під сумнів можливість домовитися про надання Україні кредиту перед самітом лідерів ЄС у четвер, 18 грудня.

Для забезпечення підтримки Бельгії ЄК запропонувала юридичні зміни до своєї ініціативи. Зокрема, країні були надані юридичні гарантії того, що за будь-якого сценарію вона зможе отримати до 210 млрд євро у разі судових позовів або відповідних заходів з боку Росії.

Крім того, пропонується не надавати Україні кошти до того часу, поки Євросоюз не забезпечить фінансові гарантії щонайменше на половину виплат. Також країни-члени ЄС мають розірвати двосторонні інвестиційні угоди з РФ, щоби не залишати Бельгію наодинці у разі можливого тиску з боку країни-агресорки.

Чотири європейські дипломати розповіли Politico, що для Бельгії цих гарантій недостатньо.

"Домовленості не буде до саміту ЄС", - повідомило одне з джерел.

Видання зазначає, що Бельгія боїться того, що у разі використання заморожених російських активів їй доведеться повертати всю суму, якщо Кремль оскаржить передачу цих коштів.

Заморожені активи Росії

Нагадаємо, у п'ятницю 12 грудня країни-члени ЄС погодилися заморозити активи РФ у розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не доведеться продовжувати кожні півроку.

Крім цього вже не перший місяць Євросоюз розглядає можливість надання "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими активами Росії.

Але проти цього рішення виступає Бельгія, де зберігаються більшість російських активів, а саме - близько 140 млрд євро.

Бельгійський прем'єр-міністр Барт Де Вевер вимагає, щоб ЄС забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Серед умов - надати необхідні ресурси на випадок, якщо РФ запровадить санкції.

В понеділок, 15 грудня, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що переговори щодо репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ "стають дедалі складнішими".

