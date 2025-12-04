ua en ru
Головна » Новини » Політика

Прем'єр Бельгії висунув умови для "репараційного кредиту" Україні

Брюссель, Четвер 04 грудня 2025 22:40
Прем'єр Бельгії висунув умови для "репараційного кредиту" Україні Фото: Барт Де Вевер, прем'єр Бельгії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз має виконати кілька умов Бельгії, щоб вона підтримала надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Барт Де Вевера в соцмережі X.

Він зазначив, що використання заморожених активів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, "може мати потенційно негативні наслідки як для Бельгії, так і для Європи загалом".

За словами глави бельгійського уряду, його країна висунула три умови для підтримки "репараційного кредиту".

Перша умова

Барт Де Вевер розповів, що необхідно забезпечити "повну взаємну відповідальність за ризики".

"Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій, компенсації за незаконну експропріацію можуть значно перевищувати вартість самих активів і включати складні відсотки, а також нереалізований прибуток. Тому, з нашої точки зору, гарантії повинні з першого ж дня покривати всі потенційні фінансові зобов'язання", - сказав він.

Друга умова

Також, за словами прем'єра Бельгії, його країна хоче "забезпечення ліквідності та захисту від ризиків". Йдеться про те, що Euroclear повинен мати необхідні ресурси на випадок, якщо вони знадобляться.

Чиновник уточнив, що такі ресурси будуть необхідні, якщо компанія стане ціллю російських санкцій. Також вони будуть потрібні, якщо російський Центральний банк вимагатиме компенсацію. Це може бути результатом юридичного процесу, арбітражу або мирної угоди.

Третя умова

Він додав, що Бельгія очікує справедливого розподілу витрат.

"Цілком логічно, що всі держави-члени, які володіють російськими активами, повинні брати участь у цій операції. І ми повинні вимагати ці кошти пропорційно і рівномірно від усіх установ, які перебувають на території Європи, і, в ідеалі, навіть ширше, ніж територія Європи - включно з країнами, що входять до "коаліції рішучих", - вважає Барт Де Вевер.

Прем'єр зазначив, що пропозиція Єврокомісії "рухається в напрямку цих трьох умов", але не є достатньою для виконання мінімальних вимог.

Також він запевнив, що Бельгія "повністю підтримує Україну" і хоче робити все необхідне для посилення підтримки.

"Ми лояльні до України. Ми завжди обиратимемо мир, свободу і демократію. Ми готові йти на жертви, але не можна вимагати неможливого від нашої країни. Це позиція уряду, і я сподіваюся отримати підтримку парламенту", - сказав чиновник.

Нагадаємо, тільки вчора, 3 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄК врахували майже всі зауваження Бельгії з приводу "репараційного кредиту" для України і підготували відповідну пропозицію.

При цьому сам прем'єр Бельгії відзначився скандальною заявою. Він сказав, що програш Росії у війні проти України "небажаний" і ніхто нібито не вірить у перемогу українських воїнів.

