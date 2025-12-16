ЕС призвал Бельгию разморозить активы РФ для Украины: Politico узнало ответ

Еврокомиссия предложила Бельгии разблокировать предоставление репарационного кредита для Украины в размере 210 млрд евро, финансируемого за счет замороженных активов РФ. Однако Брюссель все еще не решается на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Решение Брюсселя ставит под сомнение возможность договориться о предоставлении Украине кредита перед саммитом лидеров ЕС в четверг, 18 декабря.

Для обеспечения поддержки Бельгии ЕК предложила юридические изменения к своей инициативе. В частности, стране были предоставлены юридические гарантии того, что при любом сценарии она сможет получить до 210 млрд евро в случае судебных исков или соответствующих мер со стороны России.

Кроме того, предлагается не предоставлять Украине средства до тех пор, пока Евросоюз не обеспечит финансовые гарантии как минимум на половину выплат. Также страны-члены ЕС должны разорвать двусторонние инвестиционные соглашения с РФ, чтобы не оставлять Бельгию наедине в случае возможного давления со стороны страны-агрессора.

Четыре европейских дипломата рассказали Politico, что для Бельгии этих гарантий недостаточно.

"Договоренности не будет до саммита ЕС", - сообщил один из источников.

Издание отмечает, что Бельгия боится того, что в случае использования замороженных российских активов ей придется возвращать всю сумму, если Кремль оспорит передачу этих средств.