Каллас заявила, що переговори щодо російських активів стають дедалі складнішими

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За її словами, фінансування України за допомогою "репараційного кредиту" на основі заморожених активів РФ виглядає "все більш складним".

"Ми працюємо над цим (репараційним кредитом, - ред.). Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо і ще маємо кілька днів", - зазначила вона.

Каллас розповіла про "значний тиск з усіх боків" щодо "репараційного кредиту," який вона назвала "найбільш надійним варіантом" для фінансової стабільності Києва з наступного року.

Вона також зауважила, що Євросоюз не вирішуватиме питання щодо "репараційного кредиту" без згоди Бельгії, оскільки саме там зберігається найбільша частка російських активів.

"Важливо, щоб вона (Бельгія, - ред.) була з нами, що б ми не робили", - наголосила високий представник ЄС.