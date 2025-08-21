ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Європі: де вони мають базуватись
Країни Євросоюзу закликають президента США Дональда Трампа розгорнути літаки в Румунії для охорони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Зокрема, європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії. Саме там НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.
18 серпня під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та європейскьими лідерами Дональд Трамп виключив можливість розгортання американських військ на території України, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.
Після цієї зустрічі військові керівники з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії зібралися у Вашингтоні на запрошення голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна для обговорення логістики американської підтримки.
Зараз НАТО патрулює повітряний простір над Чорним морем з авіабази Міхайла Когальнічану в Румунії. Під час війни в Іраку вона була хабом для американських сил.
Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.
Вони також хочуть отримати від США постачання зенітних ракет Patriot і Nasams для відбиття російських атак і дозвіл на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем. Королівські військово-повітряні сили Великої Британії з початку війни проводять розвідувальні місії на літаках Rivet Joint, проте для польотів Boeing потрібне схвалення Сполучених Штатів.
Гарантії безпеки для України
Під час зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленским та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня ключовою темою розмови були гарантії безпеки для України.
Союзники розглядають можливість надати їх за принципом 5 статті НАТО, але поза межами Альянсу.
Дональд Трамп не виключив, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".
Водночас "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування на території України.
Як писало РБК-Україна, Росія нібито згодна на гарантії безпеки для України. Але вони повинні забезпечуватися на рівній основі "на рівній основі" за участі Китаю, США, Велика Британії та Франції.